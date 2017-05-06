6 Мая 2017 15:31

Через десятилетия и подвиги на велосипеде! На Августовском канале тестируют новый веломаршрут по местам боевой славы. Такой своеобразный музей под открытым небом одновременно и знак уважения, и расширение белорусского исторического эксклюзива среди иностранных туристов. 50 километров военной истории в репортаже Дмитрия Смирнова.

Веломаршрут тянется на 50 километров по территории Августовского канала. Главные точки не только пейзажи, но и могучие форты времен Первой и Второй мировых войн.

Направления движения, так называемые перемычки на дистанции, чтобы было удобнее выбрать протяженность путешествия, и обязательно номер дистанции. У 50-километрового расстояния вокруг Августовского канала 433 номера. Кстати, эксперты договорились, что первая цифра будет соответствовать общебелорусским нормам ГАИ - четверка обозначает Гродненский регион.

Никита Моисеев - один из первых, кто испытал новый августовский маршрут. На своем велосипеде он уже путешествовал по Польше и Германии и говорит, что такой эксклюзив, как гродненские форты и доты, привлекает туристов.

Все действительно так, и эксперты подчеркивают: поездка из точки А в точку В - это не просто перемещение, а прежде всего эмоции и впечатления.

В том числе именно такая - пока неизвестная широкой общественности территория - способствует росту популярности гродненских веломаршрутов. Тем более что история за каждым из таких дотов или фортов трагическая, но в то же время героическая. В 1941-м десятки таких укреплений приостановили наступление фашистской армии на несколько важных суток.

Накануне 9 Мая этот дот, где 76 лет назад шли жестокие бои, включили в туристический веломаршрут. Сейчас это уже почти отдельный комплекс для посещения.

Через несколько дней новый маршрут будет открыт для туристов. Тем более важно, что начинается он как раз от пограничного пункта "Лесная-Рудавка". Популярность, кажется, гарантирована. Только за первый уик-энд в новом велосипедно-пешеходно-водном статусе здесь встретили около 2 тысяч велотуристов.