Минский тракторный завод посетила первая тысяча туристов

22 Апреля 2017 15:19

Впервые в своей истории двери для туристических групп промышленный гигант открыл три месяца назад. Юбилейного - тысячного экскурсанта - объявят 26 апреля. Ему вручат почетный сертификат посетителя МТЗ и эксклюзивный подарок - мини-копию знаменитого на весь мир "Беларуса". Во время экскурсии по МТЗ туристы знакомятся со всеми тонкостями производства трактора, начиная с механического цеха и заканчивая главным конвейером предприятия.

За время проведения промышленных экскурсий тракторный завод посетили туристы из России, Украины, Казахстана, Германии, Нидерландов. В мае на предприятии ждут группу из Испании, Эстонии и Норвегии.