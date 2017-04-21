Главная>>Агентство теленовостей>>Краіна>>Минский тракторный завод посетила первая тысяча туристов
Краіна
RSS
Минский тракторный завод посетила первая тысяча туристов
Скачать Поделиться

22 Апреля 2017 15:19

Минский тракторный завод посетила первая тысяча туристов

Впервые в своей истории двери для туристических групп промышленный гигант открыл три месяца назад. Юбилейного - тысячного экскурсанта - объявят 26 апреля. Ему вручат почетный сертификат посетителя МТЗ и эксклюзивный подарок - мини-копию знаменитого на весь мир "Беларуса". Во время экскурсии по МТЗ туристы знакомятся со всеми тонкостями производства трактора, начиная с механического цеха и заканчивая главным конвейером предприятия.

За время проведения промышленных экскурсий тракторный завод посетили туристы из России, Украины, Казахстана, Германии, Нидерландов. В мае на предприятии ждут группу из Испании, Эстонии и Норвегии. 

  

Другие новости

Культурный дайджест Культурный дайджэст 22.04.2017 15:27 / Краіна Культурный дайджест
Культурный дайджест Культурны дайджэст 15.04.2017 15:34 / Краіна Культурный дайджест

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =