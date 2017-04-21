Краіна
22 Апреля 2017 15:19
Минский тракторный завод посетила первая тысяча туристов
Впервые в своей истории двери для туристических групп промышленный гигант открыл три месяца назад. Юбилейного - тысячного экскурсанта - объявят 26 апреля. Ему вручат почетный сертификат посетителя МТЗ и эксклюзивный подарок - мини-копию знаменитого на весь мир "Беларуса". Во время экскурсии по МТЗ туристы знакомятся со всеми тонкостями производства трактора, начиная с механического цеха и заканчивая главным конвейером предприятия.
За время проведения промышленных экскурсий тракторный завод посетили туристы из России, Украины, Казахстана, Германии, Нидерландов. В мае на предприятии ждут группу из Испании, Эстонии и Норвегии.
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