Минская область выбрала самую внимательную и креативную автоледи

27 Мая 2017 15:25

За титул лучшей в Жодино соревновались 13 автомобилисток - представительницы разных районов демонстрировали навыки управления и даже ремонта автомобиля, а также презентовали собственное авто и творческие номера. Во время конкурса прошел женский автопарад.

Повторить прошлогодний успех попробует представительница Минского района. Она в этом году стала лучшей автоледи и представит центральный регион на республиканском этапе.