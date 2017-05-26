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Минская область выбрала самую внимательную и креативную автоледи
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27 Мая 2017 15:25

Минская область выбрала самую внимательную и креативную автоледи

За титул лучшей в Жодино соревновались 13 автомобилисток - представительницы разных районов демонстрировали навыки управления и даже ремонта автомобиля, а также презентовали собственное авто и творческие номера. Во время конкурса прошел женский автопарад.

Повторить прошлогодний успех попробует представительница Минского района. Она в этом году стала лучшей автоледи и представит центральный регион на республиканском этапе.

  

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