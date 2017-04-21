Минск соберет лучшие стартапы Европы в мае

22 Апреля 2017 15:21

Бизнес по принципу коллаборации. Во Фрунзенском районе Минска реализовывается проект по поддержке малого и среднего бизнеса. Его главная идея - работа по принципу аутосорсинга. Это значит, что при наличии объемных заказов фабрика передает их часть более мелким производствам. Таким образом, крупное предприятие укладывается в сроки, а малое - получает дополнительную прибыль и работу. Наш корреспондент Надежда Сербиненко разбиралась в деталях таких бизнес-взаимоотношений.

Фабрика головных уборов в Минске готова пойти навстречу молодым и небольшим швейным производствам. Сотрудничество в формате аутсорсинга здесь наладят в ближайшее время.

За свою почти семидесятилетнюю историю фабрика головных уборов переживала разные периоды - был и расцвет, и экономические спады. Сегодня это новый виток - предприятие активно обновляется, некоторые цеха модернизированы на 100%.

Недавно фабрика выиграла крупный тендер на производство шапок и фуражек. Работы много, но своих мощностей не хватает. Решение проблемы - аутсорсинг.

Изменяется полиграфия - изменяются и требования к печатникам. Поэтому сейчас в колледже разрабатывают новую учебную программу.

Первокурсник Вадим Ольшаник, будущий хаус-мастер или рабочий по комплексному обслуживанию построек. Эти юноши - первые специалисты в Беларуси. Настоящих универсалов, которые имеют сразу семь квалификаций, в этом году впервые начали готовить в Минском колледже коммунального хозяйства.

Первый набор - всего 25 человек. На каждого уже сейчас есть запрос от работодателя.

А здесь, в кулинарном колледже, в следующем году начнут подготовку специалиста-универсала. Наличие сразу двух профессий - пекаря и кондитера - и шансы на трудоустройство также удваиваются.

В списке новых профессий также кузовщик, арматурщик, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. В основном запрос на новых специалистов формирует сам рынок труда. Новые профессии - это требование времени и новых производств.