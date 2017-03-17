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Минск развивает туристическую инфраструктуру
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18 Марта 2017 15:25

Минск развивает туристическую инфраструктуру

В белорусской столице появятся почти сто информационных пунктов - подсказки помогут гостям ориентироваться в городе и содержат полезную информацию - местонахождение достопримечательностей, объектов общественного питания и продажи сувениров. Информационные пункты уже размещены в популярных местах - Верхнем городе и на Немиге. А для удобства туристов они также появятся у выходов из метро и рядом с остановками общественного транспорта.

 

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