Минск развивает туристическую инфраструктуру

18 Марта 2017 15:25

В белорусской столице появятся почти сто информационных пунктов - подсказки помогут гостям ориентироваться в городе и содержат полезную информацию - местонахождение достопримечательностей, объектов общественного питания и продажи сувениров. Информационные пункты уже размещены в популярных местах - Верхнем городе и на Немиге. А для удобства туристов они также появятся у выходов из метро и рядом с остановками общественного транспорта.