Минск. Распределение молодых специалистов

25 Марта 2017 15:19

Через несколько месяцев они будут решать амбициозные профессиональные задачи и получат неоценимый первый трудовой опыт. Молодые специалисты в области культуры и искусства направятся по распределению в разные районы страны. Особенно востребованы в этом году преподаватели музыки и танцоры. Антонина Станкевич познакомилась с теми, кто скоро понесет волшебное заинтересованным в этом.

В незаметном двухэтажном кирпичном здании почти в центре Ивенца узнать музыкальную школу довольно легко. Точнее, услышать. Вокруг разносятся звуки флейты, баяна, фортепиано - настоящий оркестр. Один из старейших преподавателей школы Казимир Бибик уверен: лишним молодой специалист здесь не будет. Даже у вчерашних выпускников всегда есть чему подучиться.

Здесь открыты классы почти по всем инструментам: народные, духовые, струнные, клавишные - на любой вкус. А потому здесь решили освоить новое направление - открыть танцевальный класс.

Выпускница Минского колледжа искусств Виктория Курдун сейчас увлеченно работает над экзаменационной постановкой. Любимый стиль - контемпорари. С удовольствием научит маленьких жителей Ивенца и другим направлениям: джаз-фанку, модерну, хип-хопу. Выпускница отделения эстрадного танца хоть и немного волнуется, но знает: кто пробует, у того получается.

Да и грустно молодой танцовщице не будет. В тот же Ивенец направляется и музыкант Лиза. Девушка будет работать аккомпаниатором в местном Доме культуры, а заодно и научит играть на аккордеоне каждого, кто пожелает.

В этом году только в Воложинский район по распределению прибудут четыре молодых специалиста в области культуры. Танцоров и музыкантов с нетерпением ждут не только старшие коллеги, но и дети. Ведь именно кружки в маленьких городах становятся центром привлечения школьников. Для молодых специалистов, да еще и таких творческих, обещают сделать все условия для работы и творчества.

Распределение для работников культуры длится два года. За это время можно не только прочувствовать свою профессию, но и набраться профессионального и жизненного опыта. А с таким багажом делать карьеру много проще.