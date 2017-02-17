Минск посетила делегация китайской провинции Сычуань

18 Февраля 2017 15:15

Гости оценили строительные работы в индустриальном парке "Великий камень", а также провели тест-драйв современного электробуса на предприятии "Белкоммунмаш". Именно этот экотранспорт оснащен суперконденсатором китайского производства.

Провинция Сычуань четвертая по величине в Китае и одна их самых перспективных в экономическом потенциале.