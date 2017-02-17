Главная>>Агентство теленовостей>>Краіна>>Минск посетила делегация китайской провинции Сычуань
Краіна
RSS
Минск посетила делегация китайской провинции Сычуань
Скачать Поделиться

18 Февраля 2017 15:15

Минск посетила делегация китайской провинции Сычуань

Гости оценили строительные работы в индустриальном парке "Великий камень", а также провели тест-драйв современного электробуса на предприятии "Белкоммунмаш". Именно этот экотранспорт оснащен суперконденсатором китайского производства.

Провинция Сычуань четвертая по величине в Китае и одна их самых перспективных в экономическом потенциале.

  

Другие новости

Рентген для поездов Рэнтген для цягнікоў 18.02.2017 15:17 / Краіна Рентген для поездов
Работа обратной связи Работа зваротнай сувязі 11.02.2017 15:35 / Краіна Работа обратной связи

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =