Мастера из разных стран возводят храм в честь святителя Николая Чудотворца

27 Мая 2017 15:16

Настоящее интернациональное строительство в Шкловском районе. Мастера из разных стран воздвигают храм в честь святителя Николая Чудотворца. Церковь объединит верующих из нескольких деревень. По задумке авторов, станет не только украшением городка, но и образцом сохранения традиций деревянного зодчества.

Рассказывает Андрей Ястребов: Виктор Магдей - координатор проекта от имени мецената - во время стройки сам почти стал звонарем. Научился, говорит, присматриваясь. И каждый такой колокольный звон для местечка Заходы - символический. Воспоминание о том, что когда-то здесь была уже церковь. И о мечте местных верующих восстановить святыню. Пока один из жителей Шклова не пожелал профинансировать проект. Так в деревню попали лучшие мастера зодчества. А на бывшем святом месте началось большое строительство.

Колокола для церкви отлиты в самой знаменитой мастерской России - Ильи Дроздихина. Его произведения находятся в Троице-Сергиевой лавре и даже в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Теперь и в Шкловском районе. В новой церкви 8 колоколов с именами святых, в том числе и Николая Чудотворца. В честь его и возвели храм.

Чтобы построить такую красоту, понадобилось около 400 кубов сосны, которую, кстати, заготавливали только зимой, чтобы дерево было сильным. Запах дивный - сосновый. В высоту с крестом церковь получилась 30 метров. Одна из самых больших на территории области.

Строительство длилось почти год. И вот на праздник Николая Чудотворца в новой церкви прошла первая служба. Почтить имя святого собрались верующие со всего округа. Священники считают это неслучайно.

Иконка в церкви пока только одна - Николая Чудотворца. Скоро начнется работа над внутренним украшением, храм станет более уютным. Однако он уже местная достопримечательность. Здесь останавливаются путешественники. А сельсовет посодействовал организации пешеходного перехода через трассу из Могилева на Шклов. В конце лета храм официально откроет двери для верующих.