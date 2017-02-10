Логойский район борется за звание эпицентра зимних видов спорта

11 Февраля 2017 15:24

На склонах Раубичей вырастают будущие звезды фристайла, а на плещеницких лыжных трассах - биатлона. Мы решили узнать, где и как проходит подготовка будущих призеров зимних Олимпиад?

Рассказывает Надежда Сербиненко.

Биатлонисты после прохождения дистанции встают на огневой рубеж. Задача спортсмена - закрыть пять мишеней. Биатлонисты используют настоящее оружие. Эта винтовка - с настоящими патронами. Поэтому с оружием спортсмену надо быть особенно осторожным.

У учащихся Плещеницкого училища олимпийского резерва каждый день расписан буквально по минутам. Обязательные тренировки - две, длительностью минимум пять часов. Перед юношей-биатлонистом Кириллом Пермяковым на каждом старте есть две задачи: точно попасть в мишень и при этом быть самым быстрым на дистанции.

Подготовку будущих чемпионов в училище начинают с 8 класса. В зале - отработка стрельбы, воспитание спринтерских качеств на трассе. Летом - на лыже-роллерах, зимой - по настоящему снегу.

Рядом с училищем - в детско-юношеской спортшколе - подрастает новое поколение биатлонистов. Пока дети только знакомятся с винтовкой, но на лыжах стоят уверенно. Так, в копилке 11-летней Леры недавно появилась первая победа в "Снежном снайпере".

Один из самых захватывающих и опасных видов спорта - фристайл - не теряет популярность среди подростков.

В Раубичах на этой неделе собрались лучшие юниорские сборные мира - Беларусь представляют подопечные Дмитрия Дащинского. Дважды призер Олимпийских игр передает юниорам личный опыт.

Условия, созданные в Раубичах для фристайлистов, привлекают спортсменов из всего мира. Казахи, швейцарцы, немцы давно полюбили логойские склоны.

Сегодня в Минской области 53 спортивные школы. В Логойском районе тренируются биатлонисты, лыжники, фристайлисты, в Заславле - гребцы, в Молодечно - хоккеисты, в Борисове - футболисты. Современные спортивные объекты привлекают талантливых тренеров, а с ними и будущих звезд Олимпийских игр и мировых первенств.