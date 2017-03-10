Лепкой знаменитых артистов и политиков увлекся житель Бреста Илья Дударев

11 Марта 2017 15:29

В коллекции бюстов из пластилина Владимир Путин, Дональд Трамп, Лепс, Познер… Свои работы художник выставляет в социальной сети и получает лайки даже от самих прототипов. Творческие поиски художника поддерживает его брат-близнец, который также занимается лепкой, только из керамической глины.

С творческим тандемом познакомилась Виктория Потоня. Сначала художник Илья Дударев изучает особенности лица, как характер и настроение влияют на мимику человека. Микроскульптура - работа ювелирная. В руках мастера пластилин "оживает" спонтанно, с помощью стоматологических инструментов и вдохновения. Прототипы - знаменитости: от президентов до артистов. Художник говорит: самое сложное - отобразить эмоции на застывших лицах, чтобы подчеркнуть характер лица.

Идея родилась вскоре, из обычного ластика. Первой была голова крокодила. Тогда художник и открыл в себе талант скульптора. Кстати, работы Ильи Дударева давно знают жители города.

А вот композиция "Роза в арке" давно стала местом свиданий и фотосессий влюбленных. Появление арт-объекта - это своеобразное признание художника-романтика в любви девушке. Правда, после зимы рисунок на фасаде необходимо реставрировать. И эту работу Илья начнет, как только позволит погода.

Устремления художника разделяют родные. Особенно брат Евгений, который похож на него как две капли. Это они вместе "поселили" жирафа и девушку в квартире на фасаде дома по улице Советской. По образованию братья - юристы, а в душе - художники. Евгений также рисует и занимается лепкой, только из керамической глины.

В планах братского тандема - реализовать идею, которая связана с отделкой города. Что это будет: пока держат в секрете. А о себе говорят: они счастливы, ведь занимаются любимым делом.