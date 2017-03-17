Культурный дайджест

18 Марта 2017 15:51

"Весенний салон" - в Лошицкой усадьбе. Стихи Купалы на 12-ти языках - в Гродно. А в Бресте звучит фортепианная музыка. Подробности - в нашем дайджесте.

В Бресте звучит фортепианная музыка! Здесь проходит международный форум молодых пианистов памяти Святослава Рихтера. Конкурсантов из Беларуси, Польши, России, Литвы и Китая оценивает профессиональное жюри, в составе которого заслуженные деятели искусств и виртуозы-исполнители. Сегодня вечером на сцене музыкального колледжа состоится гала-концерт победителей конкурса.

Стихи Купалы - на 12-ти языках. Интересное литературное мероприятие по поводу 135-летия со дня рождения поэта организовали студенты и преподаватели Гродненского государственного университета. В формате "свободного микрофона" каждый желающий мог продекламировать свое любимое стихотворение белорусского классика. Воспользовались такой возможностью и зарубежные гости. Рифмы поэта прозвучали даже на сербском, английском и туркменском языках.

Анимационное, игровое и даже боевик. Посетители столичной школы архитектурного мышления презентовали авторские короткометражные киноленты. Чтобы постигнуть секреты создания кино, дети изучали аудио- и видеомонтаж, иллюстрации и даже стрит-арт. А чтобы трехминутные фильмы получились полноценными, вместе с преподавателями продумывали артистические образы, шили костюмы и работали над спецэффектами – слайдовой анимацией и театром теней.

Теплота солнечной весны сияет на полотнах картин.

Выставка-конкурс "Весенний салон" в столице объединила любителей и профессиональных художников. Причем, все 16 авторов - исключительно женщины. Это одно из правил городского конкурса. На полотнах - итальянская Ривьера, двое под зонтиком, летнее настроение. Художники представили более трех десятков композиций разных жанров и техник - от вышивки лентами, акварельных красок до техники золочения предметов.