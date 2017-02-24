Культурный дайджест

25 Февраля 2017 15:39

Витебский художник Александр Соловьев награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Президент страны. Мастера называют патриархом витебского авангарда и настоящим человеком-легендой. В прошлом году ему исполнилось 90 лет. Александр Соловьев родился в Ленинградской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. Награжден орденом Красной Звезды. В послевоенное время закончил Белорусский государственный театрально-художественный институт и приехал в Витебск, где работал художником-постановщиком, а потом и главным художником в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа. Он оформил несколько сотен спектаклей для родной сцены и других театров Беларуси и зарубежья. Картины мастера выставлялись в Нью-Йорке, Стокгольме, Москве, Тель-Авиве. Также работы художника хранятся в частных коллекциях, в том числе в Музее современного русского авангарда в Нью-Джерси.

Верхний город приглашает на выставку "Гитары прошедшей эпохи". Легендарные инструменты - из коллекции музыканта и реставратора Владимира Митраева. Здесь представлены модели гитар периода 60-ых-80-ых годов. Сделаны они были в Болгарии, Германии и Чехословакии, но оказались в СССР. Многие экспонаты имели знаменитых хозяев и интересную судьбу. Здесь есть одна из гитар легендарного песняра Владимира Мулявина. Вообще на выставке - 53 инструмента. Среди них акустические, бас-гитары и три электроакустические.

Уникальный интерактивный проект - в Национальном историческом музее Беларуси. На выставке представлено несколько десятков разных эпох. А при помощи смартфона можно оказаться в Юрском периоде и сделать селфи с динозавром. Такой проект - в Беларуси впервые.

Отборочный тур фестиваля "Мельница моды" - в Гродно. Лучшие идеи молодые дизайнеры представили под названием "Воплощение". В этом году единой темы на конкурсе нет, будущие дизайнеры получили полную свободу для фантазии. По мнению жюри, гродненские модели отличаются особенным западным влиянием, что выгодно выделяет коллекции на фоне других. Заключительный этап фестиваля "Мельница моды" пройдет в мае в столице. Эксклюзивным подарком для самых лучших станет учеба и мастер-классы в известных дизайнерских школах Будапешта, Бухареста и Берлина.