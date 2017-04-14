Культурный дайджест

15 Апреля 2017 15:34

Раритеты прошедших веков в Витебском музее, история Лошицкого парка в фотоснимках и коллекция винтажных мишек. Подробности в нашем дайджесте.

Редкие предметы городского и крестьянского быта XIX - начала XX века, а также вещи советских времен представлены в Витебском областном краеведческом музее. Выставка "Незнакомцы из прошлого" объединила 200 экспонатов. Все они давно вышли из обихода. Но между тем точно рассказывают историю повседневности прошлых поколений. Кстати, посетители музея могут не только ознакомиться с экспозицией, но и самостоятельно составить интерьер, например, крестьянского дома либо дворянской гостиной.

Минская Лошица как предмет вдохновения. На фотовыставке "Лошицкий дневник" Валерия Ведренко усадебно-парковый комплекс стал главным образом. Мастер несколько лет посвятил фотографированию старинного местечка. При помощи цифрового фото он повернул время вспять и показал, как выглядела Лошица столетия назад, какими были и чем занимались ее хозяева и гости. В каждом снимке целая история, насыщенный сюжет. Впрочем, выставка - только часть проекта. На днях у художника вышел фотоальбом - посвящение Лошице.

Антикварные, винтажные и мишки Тедди. Экспозицию плюшевых косолапых кукол представила в столице коллекционер-реставратор Ольга Деренчук. На витринах более 60 косолапых, сделанных вручную, и полторы сотни пушистых сувениров, привезенных автором из Польши, Швейцарии, Австрии, Германии. Некоторым из них по 70-80 лет. Сейчас в коллекции свыше полутора тысяч плюшевых друзей.