Культурный дайджест

22 Апреля 2017 15:27

По случаю 130-летия со дня рождения самого известного авангардиста ХХ века Марка Шагала в Минске открылась республиканская выставка современного искусства. Отправной точкой экспозиции выступило оригинальное произведение мастера "Влюбленные". Всего в выставочных залах Дворца искусств разместили более 200 картин и концептуальных арт-объектов. Первый этаж заняла экспозиция "Витебск". Это собрание произведений отечественных и иностранных художников, которые стали участниками трех пленэров Марка Шагала на родине мастера. Кроме дворца и Центра современных искусств, картины известного автора в виде репродукций будут экспонироваться и в городском пространстве.

На кинофестивале "Северное сияние" в столичном кинотеатре "Мир" покажут четырнадцать картин.

Впервые будут демонстрироваться фильмы из Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме показов в рамках фестиваля, состоится много дополнительных мероприятий: мастер-классы кинокритиков и даже дизайнеров. Слоган нынешнего фестиваля - "Вселенная внутри". Киноленты различных форматов будут параллельно демонстрировать и в Витебске до 25-го апреля.

Премьера на Коласовской сцене - артисты театра подготовили знаменитую комедию Бронислава Нушича "Доктор философии". Это одно из лучших произведений классика сербской драматургии. Выбор именно этой комедии неслучаен. В 70-х годах прошлого века "Доктора философии" уже ставили на витебской сцене. Как и много лет назад, комедия и сейчас стала аншлаговой.

Уникальные иконописные образы и иконы из перламутра выставлены в гродненском Музее истории религии. Экспозиция христианских святых, Богоматери и Иисуса Христа собрана из коллекций посольства Палестины в Беларуси, а также Белорусского национального университета. Произведения привезены паломниками из Иерусалима, Вифлеема и Палестины. Что интересно: иконы выполнены в двух техниках - резьбы и печати по перламутру.