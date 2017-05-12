13 Мая 2017 15:28

Они играют на музыкальных инструментах, поют и танцуют. "Крыжачок" задорно завершил 72 танцевальный сезон. На сцене филармонии - классика национальной хореографии под живой звук баяна, флейты, цимбал. Оркестр - неотъемлемый аккомпанемент танцевальных сюит. Белорусская "Купалинка", венесуэльский танец "Харопа", "Казацкая плясовая" - географическая палитра такая же разнообразная, как и победы в конкурсах. К новому сезону репертуар обновили.

"Крыжачок" - лауреат международных фестивалей в Турции, Франции, Германии. Сейчас коллектив готовится к новым гастролям.