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"Крыжачок" задорно завершил 72 танцевальный сезон
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13 Мая 2017 15:28

"Крыжачок" задорно завершил 72 танцевальный сезон

Они играют на музыкальных инструментах, поют и танцуют. "Крыжачок" задорно завершил 72 танцевальный сезон. На сцене филармонии - классика национальной хореографии под живой звук баяна, флейты, цимбал. Оркестр - неотъемлемый аккомпанемент танцевальных сюит. Белорусская "Купалинка", венесуэльский танец "Харопа", "Казацкая плясовая" - географическая палитра такая же разнообразная, как и победы в конкурсах. К новому сезону репертуар обновили.

"Крыжачок" - лауреат международных фестивалей в Турции, Франции, Германии. Сейчас коллектив готовится к новым гастролям. 

  

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