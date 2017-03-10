Криминальный дайджест

11 Марта 2017 15:17

Элитная итальянская мебель за бесценок. Кровати, комоды, шкаф, столы, стулья, картины в рамах и зеркала - всего 41 предмет конфисковали таможенники северного региона. Сотрудникам пункта пропуска "Григоровщина" перевозчик представил документы, где в графе "стоимость" было указано чуть более тысячи долларов. В реальности суммы специалисты засомневались и не зря. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс.

А сотрудники Брестской таможни задержали гражданина России, который в буквальном смысле на себе пытался провезти оружие. Мужчина ехал из Германии на родину. В пункте пропуска "Варшавский мост" он сообщил, что ничего запрещенного не перевозит. Но досмотр показал: в багаже и в одежде были спрятаны револьвер известной американской компании со встроенным стволом и патроны к нему. Брестской таможней возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение оружия.