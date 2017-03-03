Контролеры в Минске начнут работать по-новому

4 Марта 2017 15:19

С первой декады марта, как планируется, плату за проезд они будут проверять без форменных жилеток, по которым им легко узнают пассажиры. Эксперимент начнется с трамвайных маршрутов. Отличить настоящего ревизора можно будет по другим признакам.

Отсутствие специальной формы у ревизоров - это всемирная практика. Если эксперимент будет успешным, контролеры без формы появятся и на остальных маршрутах. Напомним, штраф за неоплаченный проезд в Минске - 11 с половиной рублей.