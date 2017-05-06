Конкурс строевой песни прошел в Новополоцке

6 Мая 2017 15:27

В Новополоцке марши победы звучали уже на этой неделе. Конкурс строевой песни собрал в нескольких номинациях сотни участников. В праздничной колонне - школьники, а также команды воинских частей Полоцкого гарнизона. Чтобы покорить жюри и зрителей, у конкурсантов было всего несколько минут. Марина Романовская также оценила отточенность строевой ходьбы.

Торжественное шествие по центральной улице Новополоцка встречают вспышками фотокамер. Колонна движется под звуки оркестра. Праздничный парад дает начало конкурсу строевой песни. Среди почетных гостей - ветераны Великой Отечественной войны - они и главные учителя на конкурсе.

В одной колонне - школьники и команды воинских частей Полоцкого гарнизона. Номинации для них разные, а вот требования к отточенности строевого шага и исполнительского мастерства - одинаково строгие. Чтобы покорить жюри и зрителей, у каждой команды всего несколько минут.

Каждое выступление сопровождается аплодисментами. Алексей Запрягаев участвует в конкурсе в четвертый раз и с желанием дает советы новичкам. Главное, уверен парень, преодолеть волнение. И тогда месяцы тренировок не пройдут впустую. А номер обязательно запомнится зрителям.

"Катюша", "Шел солдат", "Марш пограничников". Конкурс строевой песни объединяет разные поколения. Несколько лет тому назад организаторы пообещали, что песни Победы будут звучать в Новополоцке при любой погоде. Молодежи такая инициатива понравилась. На этот раз в соревновании приняли участие более 700 человек.

На несколько часов главная площадь Новополоцка превратилась в большой концертный зал под открытым небом. Школьники подготовили вот такие памятные открытки. В каждой - благодарность ветеранам за подвиг и мирное небо.

Марши Победы - это не просто соревнование, а настоящий урок патриотизма. Перед многотысячной аудиторией школьники дали торжественную клятву: всегда помнить и дорожить подвигом героев. И каждый год под звуки оркестра поздравлять страну с Днем Победы.