Краіна
24 Декабря 2016 15:17
Китайский культурный центр открылся в Минске
В Минске на неделе открылся Китайский культурный центр - первый в стране. Создать аналогичный белорусский в Пекине планируется в мае следующего года. Почетный музыкальный гость церемонии открытия - женский национальный оркестр провинции Цзяньсу - исполнил несколько китайских и белорусских народных песен.
Открытие китайского центра в Минске приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений Беларуси и Китая.
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