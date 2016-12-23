Китайский культурный центр открылся в Минске

24 Декабря 2016 15:17

В Минске на неделе открылся Китайский культурный центр - первый в стране. Создать аналогичный белорусский в Пекине планируется в мае следующего года. Почетный музыкальный гость церемонии открытия - женский национальный оркестр провинции Цзяньсу - исполнил несколько китайских и белорусских народных песен.

Открытие китайского центра в Минске приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений Беларуси и Китая.