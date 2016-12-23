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Китайский культурный центр открылся в Минске
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24 Декабря 2016 15:17

Китайский культурный центр открылся в Минске

В Минске на неделе открылся  Китайский культурный центр - первый в стране. Создать аналогичный белорусский в Пекине  планируется в мае следующего года. Почетный музыкальный гость церемонии открытия - женский национальный оркестр провинции Цзяньсу - исполнил несколько китайских и белорусских народных песен.

 

Открытие китайского центра в Минске приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений Беларуси и Китая.

 

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