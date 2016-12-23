24 Декабря 2016 15:37

Католики всего мира готовятся отметить Рождество Христово – один из самых главных христианских праздников. Сегодня верующие соберутся семьями на торжественном ужине, который называется вигилией. А в католических храмах уже этой ночью пройдут праздничные богослужения. По давней традиции, накануне праздника Рождества Христова начал свое путешествие по миру Вифлеемский огонь. О традициях празднования репортаж Ольги Пиленчук.

Возле стен Фарного костела в самом центре Гродно развернулся настоящий мини-театр, который показывает библейский сюжет о появлении Сына Божьего на свет. Уличный вертеп не только поддерживает атмосферу праздника, но и помогает верующим почувствовать себя участниками события, произошедшего в рождественскую ночь.

Интересно, что фигурки - это копии исторических статуэток, которые до сих пор хранятся в храме и которым более ста лет. В будущем иллюстрацию библейского сюжета планируют дополнить пастушками, овцами и другими персонажами.

По давней традиции, накануне праздника Рождества начал свое странствование по миру Вифлеемский огонь. В Беларусь огонь из Базилики Рождества Христова - места, где, согласно Библии, новорожденному Иисусу поклонились трое волхвов, прибыл уже в семнадцатый раз. В Гродненском костеле Франциска Ксаверия огонь будет находиться до 6 января. Все это время зажечь вифлеемскую свечу может каждый желающий независимо от конфессии.

В течение четырех недель католики через искреннюю исповедь готовили свои сердца к одному из с самых главных христианских праздников. Сегодня верующие соберутся семьями на торжественном вилигийном ужине.

Уже этой ночью в католических храмах пройдут праздничные богослужения, во время которых будут вспоминать библейские события, связанные с рождением Иисуса. А завтра в католическом календаре начнется Рождественская октава. В течение восьми дней верующие будут прославлять Христа в торжественных богослужениях, встречаться с родными и близкими, одаривать их подарками и желать добра и счастья.