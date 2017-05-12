Инновация для городской энергосистемы и шанс побывать на запуске ракеты НАСА

13 Мая 2017 15:22

Гродненские разработчики за двое суток специального хакатона в Парке высоких технологий сделали компьютерное приложение, которое за секунды выбирает лучшее в городе место для солнечных батарей. Программа уже нашла в Гродно сразу 5 квадратных километров крыш, потенциально подходящих для установки коллекторов. Кстати, проект гродненского этапа хакатона, который впервые в Беларуси проходил под патронажем Американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства - НАСА, победил и вышел в следующий этап конкурса.

Все подробности компьютерных инноваций гродненцев в репортаже Дмитрия Смирнова. 48 часов, кофе, короткие перерывы на сон и отдых. Это составляющие рецепта от гродненской команды разработчиков. Ребята всего за двое суток международного соревнования между IТ-профессионалами выпустили компьютерное приложение, которое выбрало для себя Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Проще говоря, НАСА. Белорусский проект пробился во второй этап и обошел в своей секции зеленых технологий почти 150 конкурентов из всего мира.

Главная задача гродненской разработки - находить плоские поверхности, подсчитывать их площадь и выбирать наиболее подходящие для установки солнечных батарей. Допустимая погрешность, кстати, небольшая. Точность подсчетов - более 85%. Первым испытанием и местом эксперимента стал родной город команды - Гродно.

Всего же после дополнительных подсчетов прозвучала конкретная цифра - город может вместить три с половиной миллиона квадратных метров солнечных панелей на многоэтажках и административных зданиях. Одна из таких идеальных поверхностей – крыша Гродноэнерго.

Компьютерное приложение разработчиков более масштабное и подходит не только для гродненских крыш. Нейронные сети способны подсчитать общую площадь поверхностей Берлина или Сан-Франциско.

Программа из Гродно сейчас может использоваться в любой точке мира, где есть современный компьютер.

Чтобы понять масштаб и значимость того, что выполнила гродненская команда, надо представить количество часов, которые бы затратил человек, чтобы, во-первых, подсчитать все городские крыши, во-вторых, найти площадь каждой из них, и, наконец, в-третьих, определить энергетическую эффективность солнечных панелей за целый год. Кстати, не забывая о погоде.

Без современных методов вычисления взяться за такой вызов было бы невозможно. Разработчики использовали так называемые нейронные сети – компьютерные модели процессов, аналогичные тем, что происходят в человеческом мозге. Такая специально обученная сеть оказалась способной за несколько минут просчитать все фотоснимки Гродно и выбрать соответствующие крыши для солнечных коллекторов. На основе спутниковых фотоснимков, которые и использует приложение, сделали невозможное простым и удобным.

Сейчас гродненский IТ-проект во втором этапе соревнований НАСА. Голосование за него идет во всем мире до 22 мая включительно. Результат победы - возможность поужинать с представителями НАСА и понаблюдать за запуском ракет с американского космодрома. Но, как признаются сами разработчики, еще интереснее было бы посмотреть на практическую реализацию своего проекта.