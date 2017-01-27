Инновационный и экологический транспорт от белорусских ученых

28 Января 2017 15:18

Весной на улицы Минска выйдут электробусы, на очереди и первые белорусские электромобили. Белорусский электрокар сформируют на основе автомобиля "БелДжи". Летом получат прототип, на специальном полигоне проведут испытания. А в перспективе электромобили планируют выпускать на новом заводе под Борисовом.

Александр Белевич, заведующий лабораторией объединенного Института машиностроения НАН Беларуси: "В данном электромобиле используется максимально белорусская комплектация. Например, электромеханический модуль, который вы видите на экране, это совместная разработка нашего института с частными предприятиями Минска. Фактически первые 2 модуля - это электромеханический и инвертор - уже сделаны в прошлом году. И сегодня идет создание накопителя и компоновка автомобиля".

А на заказ столичной мэрии ученые создают малогабаритную коммунальную машину. Техника нужна для уборки тротуаров и заменит импортную.