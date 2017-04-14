Гродненская крепость в поисках новых туристических предложений

15 Апреля 2017 15:24

В поисках новых туристических предложений. Гродненская крепость - один из крупнейших аутентичных музеев Беларуси - памятник военной архитектуры и инженерных технологий 19 столетия. Построена 130 лет назад, она знакомит с историей Первой мировой войны. Между тем, первыми подготовились к открытию школьники и студенты гродненских университетов и гимназий - организовали субботник на одной из фортификационных построек крепости. Как сделать Гродненскую крепость более привлекательной - мнения экспертов выслушал Дмитрий Смирнов.

Четвертый форт - единственный из фортификаций Гродненской крепости целиком сохранился до наших дней со времен Первой мировой. Остальные были разрушены или взорваны во время отхода гарнизона.

Строить здесь укрепления начали еще в конце 19 века. Гродненская крепость - это большое количество оборонных объектов, но центральное место занимают именно форты. Более ста лет назад они окружали Гродно со всех сторон, находясь от города на расстоянии около 10 км. Сейчас большинство из них заброшены - пройти по подземным комнатам и оружейным мастерским Первой мировой войны интересно, но опасно. Поэтому их восстановлению придается такое большое значение.

Одними из первых осуществить удачную туристическую идею решили участники студенческих стройотрядов Гродненского района. 130-летняя Гродненская крепость (а здесь 107 исторических объектов) - не единственное место, которое сейчас шаг за шагом создает свой бренд.

А в одной из самых древних деревень района собирают интересную текстильную экспозицию - гродненские полотенца. Все основательно - кросны, овечья шерсть и, конечно, ткали с песнями и лучиной. Колорит во всей белоруской красоте.

Хоровода открытий ждать недолго. Музей писанки можно будет посетить уже в конце апреля, а четвертый форт Гродненской крепости упорядочат до июня, тогда ждут и туристов.