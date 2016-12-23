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Гранты для педагогов
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24 Декабря 2016 15:27

Гранты для педагогов

За научный проект - грант! В столице назвали самых инициативных педагогов Минска. Среди них - авторы методик по воспитанию профессиональных спортсменов; изобретатели программ по подготовке к школьным олимпиадам; разработчики научных комплексов для развития мелкой моторики и речи у детей. Кстати, многими авторскими программами активно пользуются в учебном процессе.

Кроме учителей чествовали и одаренных учеников. Школьники и гимназисты, проявившие  себя в спорте и науке, получили благодарность на городском уровне. 

 

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