Краіна
24 Декабря 2016 15:27
Гранты для педагогов
За научный проект - грант! В столице назвали самых инициативных педагогов Минска. Среди них - авторы методик по воспитанию профессиональных спортсменов; изобретатели программ по подготовке к школьным олимпиадам; разработчики научных комплексов для развития мелкой моторики и речи у детей. Кстати, многими авторскими программами активно пользуются в учебном процессе.
Кроме учителей чествовали и одаренных учеников. Школьники и гимназисты, проявившие себя в спорте и науке, получили благодарность на городском уровне.
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