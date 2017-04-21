Гомельская гимназистка отличилась знанием математики

22 Апреля 2017 15:32

На международной олимпиаде в Швейцарии она получила бронзовую медаль. С 2012 года такие соревнования проводятся специально для поддержки математически одаренных девочек. Всего в соревновании приняли участие более 170-ти школьников из 45-ти стран. С победительницей встретилась Ольга Холодович.

Юлии Куриленко, игреки и зеты не дают покоя даже после бронзовой медали, которую она привезла с Европейской математической олимпиады. Даже сейчас вместе со своим учителем разбирает самые сложные задачи конкурсных дней.

Юлия Куриленко, ученица гимназии № 51 г. Гомеля: “Всегда нравилось решать задачи, исследовать, рассуждать логически. Олимпиада – это новые знания и новые знакомства. На каждой олимпиаде есть азарт”.

Когда одноклассники спрашивают у Юли, почему ее диплома нет на школьной доске почета, старшеклассница шутит: места не хватает. Только в этом году на счету гимназистов 23 награды различных конкурсов и олимпиад, большинство из которых - по математике и информатике.

Каждый конкурс либо олимпиада - испытание не только для гимназиста, но и для педагога. Кстати, попадались задачи, которые учителя математики решить не смогли, а вот вундеркинды с ними справились.

Для выпускного 11 "А" уроки математики - это как минимум нестандартный подход. Они спорят, доказывают свою теорию и вместе с учителем (а по совместительству и классным руководителем) ищут решение сложных задач. Александр Струк воспитал уже несколько десятков талантливых математиков. Однако чтобы стать еще и известным, уверен учитель, одних способностей мало.

По итогам Европейской математической олимпиады у белорусской команды четыре бронзовые медали. Кроме Юлии Куриленко, призерами стали также юные любители математики из Минска и Бобруйска. Всего в олимпиаде приняли участие почти 170 школьниц из 45-ти стран мира.