Гомель. Сюжет-дайджест

18 Марта 2017 15:38

Как изменился облик главной больницы Гомельского региона, о чем писали местные журналисты сто лет назад, почему погода - главный стимул для аграриев.предлагает самые заметные события недели из Гомельской области.

На юге Гомельской области начали посевную кампанию. Стартовать в марте аграриев подтолкнули благоприятные условия погоды. Первыми полевые работы начали хозяйства Мозырского и Наровлянского районов. Среди сельхозпредприятий и механизаторов организуют соревнования - итоги будут подводить не только в конце полевых работ, но и за рабочую неделю и даже каждый день. Завершить сев в регионе планируют до 9 мая.

Улучшить качество и оперативность медицинской помощи. В Гомельской областной клинической больнице после реконструкции открыли приемное отделение. Рабочие места медработников оборудовали персональными компьютерами, которые подключили к единой больничной сети. Создали и систему видеонаблюдения для контроля за качеством обслуживания. Цена ремонта - почти 550 тысяч рублей.

Сбор средств для городского совета - одна из главных тем газеты "Гомельская праўда" равно сто лет назад. Кстати, тогда одно из старейших печатных изданий страны называлось "Известия Гомельского Совета рабочих и солдатских депутатов". Узнать об исторических событиях, которые происходили в городе и области в течение столетия, а также увидеть фотолабораторию и кабинет редактора можно на выставке "Газета "Гомельская праўда". 100 лет", что открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей.

Православные верующие в Гомеле встретили ковчег с частичками мощей трех святых. Поклониться христианским святыням можно в Свято-Петропавловском кафедральном соборе. Великомученика Георгия назвали Победоносцем за мужество и чудодейственную помощь людям. Приговоренный к смерти святой Харалампий молился, чтобы в месте его захоронения никто не страдал от голода и болезней. А святой мученик Вонифатий был милостив к убогим и странникам, оказывал помощь несчастным.