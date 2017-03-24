Гомель. Дайджест новостей

25 Марта 2017 15:25

Что экипажи ГАИ делают для посевной, как подготовить свой дом к весне одиноким пенсионерам, почему новый сад в Гомельском районе станет органическим. Наиболее интересные события Гомельского региона по мнению наших корреспондентов.

Рассказывает Ольга Холодович.

Посевная-2017 вместе с экипажами ГАИ. В Гомельской области крупногабаритную технику на поля сопровождают госавтоинспекторы. А еще проводят перед выездом специальный инструктаж. После этого механизаторы получают вот такой лист, который размещают на лобовом стекле.

Ремонт заборов, уборка, обрезка деревьев и распиливание дров. Сделать свой дом уютным одиноким пожилым людям помогают волонтеры Красного Креста. Это представители разных профессий: педагоги, медики, милиционеры, спасатели. С просьбой о помощи уже обратилось около 20 жителей Гомеля.

Яблоки, груши и абрикосы без химии. Первый в регионе органический фруктовый сад заложили ученики и учителя сельской школы в Гомельском районе. 400 саженцев плодовых деревьев и 100 кустов малины заняли площадь примерно в полгектара. Ухаживать за садом школьники и педагоги будут сами.