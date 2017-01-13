Гадание на старый Новый год

14 Января 2017 15:25

Не менее интересная традиция - гадание в ночь на старый Новый год. Зеркало, свечи и магические слова. Девушки в это время возобновляют традиции рождественского гадания, которые были популярны еще во времена их прабабушек. Кстати, интересная деталь - вопросы, интересующие прекрасную половину человечества, за столетия не изменились. Во время рождественского ритуала девушки пытаются выяснить, каким будет жених, где встретишь счастье и с какой стороны в семью придет богатство.

Время с Рождественской ночи и до Крещения считается самым магическим. Согласно фольклорным источникам, молодые девушки вечером собирались вместе в сенях или бане и с помощью зерна, зеркала, свечей и иных вещей заглядывали в будущее. Интересно, что предсказывать судьбу могли даже сапоги. Их бросали спиной - с той стороны, где упал сапог или валенок, и надо ждать жениха.