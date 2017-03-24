Ежегодные премии Спецфонда Президента вручили юным талантам в Гомеле

25 Марта 2017 15:23

Ежегодные премии Спецфонда Президента и облисполкома торжественно вручили юным талантам в Гомеле. В этом году около 260 детей из региона стали победителями и лауреатами международных и республиканских конкурсов. Награды получили 28 человек - учащиеся художественных заведений и актеры театров. 10 стали лауреатами Спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. 18 получили премии Гомельского облисполкома.

Специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи создан в 96-м году. Премии Гомельского облисполкома вручаются с 97-го года. За 20 лет ей удостоены более 500 одаренных детей из Гомельской области.