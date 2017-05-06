6 Мая 2017 15:29

К празднику Великой Победы готовятся и школьники. Ежегодно 9 мая караул памяти у Вечного огня в столице несут 25 юнармейцев. Почетная миссия заступить на Пост № 1 именно в День Победы выпадает лучшему мемориальному отряду. Каждый элемент они оттачивают несколько месяцев.

Свои впечатления и советы последователям юные армейцы оставляют в своеобразной книге отзывов. По ней можно проследить всю историю Поста № 1.