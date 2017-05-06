Главная>>Агентство теленовостей>>Краіна>>Ежегодно 9 мая караул памяти у Вечного огня в столице несут 25 юнармейцев
Краіна
RSS
Ежегодно 9 мая караул памяти у Вечного огня в столице несут 25 юнармейцев
Скачать Поделиться

6 Мая 2017 15:29

Ежегодно 9 мая караул памяти у Вечного огня в столице несут 25 юнармейцев

К празднику Великой Победы готовятся и школьники. Ежегодно 9 мая караул памяти у Вечного огня в столице несут 25 юнармейцев. Почетная миссия заступить на Пост № 1 именно в День Победы выпадает лучшему мемориальному отряду. Каждый элемент они оттачивают несколько месяцев.

Свои впечатления и советы последователям юные армейцы оставляют в своеобразной книге отзывов. По ней можно проследить всю историю Поста № 1. 

  

Другие новости

Работа обратной связи Работа зваротнай сувязі 29.04.2017 15:41 / Краіна Работа обратной связи
Дайджест новостей Гомеля Дайджэст навін Гомеля 29.04.2017 15:25 / Краіна Дайджест новостей Гомеля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =