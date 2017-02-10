"Эрика" с морозным характером

11 Февраля 2017 15:22

Арктический антициклон принес на неделе в Беларусь аномальные холода. Больше всех ощутили морозный характер "Эрики" жители Могилевской и Витебской областей. Здесь среднесуточная температура опускалась на несколько градусов ниже климатической нормы. А ночью столбик термометра в отдельных районах показывал минус 28. Но это, по словам синоптиков, не рекорд.

А вот в Брестскую область циклон принес сильный снегопад и метели. Только за одну ночь здесь выпала треть декадной нормы осадков. Больше всего - в областном центре. Расчищать улицы от снега коммунальщикам и дорожникам помогали организации и добровольцы.