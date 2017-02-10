Краіна
11 Февраля 2017 15:22
"Эрика" с морозным характером
Арктический антициклон принес на неделе в Беларусь аномальные холода. Больше всех ощутили морозный характер "Эрики" жители Могилевской и Витебской областей. Здесь среднесуточная температура опускалась на несколько градусов ниже климатической нормы. А ночью столбик термометра в отдельных районах показывал минус 28. Но это, по словам синоптиков, не рекорд.
А вот в Брестскую область циклон принес сильный снегопад и метели. Только за одну ночь здесь выпала треть декадной нормы осадков. Больше всего - в областном центре. Расчищать улицы от снега коммунальщикам и дорожникам помогали организации и добровольцы.
Другие новости
11.02.2017 15:35 / Краіна Работа обратной связи
11.02.2017 15:33 / Краіна В столичном ботаническом саду проходит выставка экзотических бабочек
11.02.2017 15:32 / Краіна В Беларуси получен первый урожай огурцов в теплицах
11.02.2017 15:30 / Краіна Бобруйск официально стал культурной столицей Беларуси
11.02.2017 15:28 / Краіна Дайджест новостей регионов
11.02.2017 15:26 / Краіна Самые интересные события Гомельской области
11.02.2017 15:24 / Краіна Логойский район борется за звание эпицентра зимних видов спорта
11.02.2017 15:22 / Краіна Под Брестом жители деревни четыре года ждут чистой воды, пригодной для питья
11.02.2017 15:19 / Краіна Технопарк в медуниверситете
11.02.2017 15:15 / Краіна Субпарк светодиодной продукции будет создан в Китайско-Белорусском индустриальном парке
04.02.2017 15:38 / Краіна Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы
04.02.2017 15:36 / Краіна Три города Витебской области попали в топ-5 интересных мест для туристов
04.02.2017 15:32 / Краіна Полоцк официально стал новой молодежной столицей Беларуси
04.02.2017 15:30 / Краіна Дайджест культурных новостей
04.02.2017 15:28 / Краіна Мирский замок на этой неделе пополнили новые экспонаты
04.02.2017 15:26 / Краіна Брест готовится к своему тысячелетию
04.02.2017 15:23 / Краіна Не просто маршрут, а история
04.02.2017 15:19 / Краіна У жителей агрогородка Лапичи есть нарекания на работу местной больницы