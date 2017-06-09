10 Июня 2017 15:27

Набрать телефонный номер 115 и решить бытовой вопрос стало привычным делом для многих минчан, когда возникает необходимость отремонтировать проводку, лифт или подсказать коммунальщикам, где проблемы на дороге. И вот теперь до конца лета портал "Мой город" (115.бел) заработает и в Витебске. Сервис будет собирать всю оперативную информацию о коммунальных проблемах от жителей города на Двине.

Рассказывает Александр Хоровец: Рассказать о коммунальной проблеме на самом деле довольно просто. Все, что для этого нужно, - смартфон и фото с нерешенным вопросом. Далее постим снимок на портале. Коротко рассказываем о том, что случилось. И ждем сообщения, что наша заявка принята.

Сегодня такой возможностью воспользовался каждый двадцатый минчанин. И на портале размещено более 72 тысяч запросов с той или другой проблемой. Почти полтысячи коммунальных оплошностей указал Денис Видевич. Выпускник радиотехнического университета - своеобразный лидер по выявлению недостатков. Вот очередной - брошенное авто. И руки сами тянутся к телефону, чтобы подчеркнуть очередную недоработку коммунальщиков.

Пользователь коммунального портала признается, вначале из-за своей активности попадал в черный список сайта, потому что лимит запросов ограничивался 20-ю заявками. Сегодня модераторы планируют увеличить количество сообщений от одного юзера.

24 часа в сутки, 365 дней в году. Именно по такой формуле работают специалисты контакт-центра 115.бел. И каждый оператор ежедневно принимает около 200 звонков. По словам Екатерины Корнеенко, утром и вечером - пиковые нагрузки на линию. Как правило, минчане просят помочь решить коммунальные проблемы - отсутствие света, воды или прорыв трубы. Однако иногда горячие клавиши 115 люди набирают и в других нестандартных ситуациях.

А это уже более тривиальный случай. На 115 поступил звонок - не работает светофор на пересечении улицы Филимонова и переулка Макаенка. На место выезжают соответствующие службы. И через час зеленый свет опять дает дорогу автомобилям.

Столичный опыт по наведению порядка на городских улицах благодаря коммунальному порталу заинтересовал и витебских функционеров. И в ближайшие дни сайт 115.бел заработает в городе на Двине, пока в тестовом режиме.

Заинтересованность в таком же портале высказывают города Пинск и Бобруйск. Постепенно сервис должен появиться во всех областных центрах страны.