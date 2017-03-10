11 Марта 2017 15:41

Весенняя погода пробудила природу и позвала белорусских птиц на родину. Гродненские орнитологи зафиксировали первых аистов. Птицы прилетели раньше обычного из Египта или Южной Европы. Чтобы птицам было где с комфортом разместиться, молодежные активисты смастерили скворечники. А вот сотрудники зоопарка Гродно после лечения отпустили в дикую природу коршуна. А в одном из микрорайонов областного центра объектом внимания стали белки. Дайджест весенних новостей из Гродненского региона.

Рассказывает Дмитрий Смирнов.

Весна прилетела в прямом смысле. Орнитологи замечают в Гродненском регионе все больше пернатых. Донеслись из полей первые пения жаворонков, скворцов, а несколько дней назад наблюдатели услышали и курлыканье аистов. Это еще не массовое возвращение - оно обычно происходит в конце марта. А в Гродно несколько птиц, скорей всего, прилетели из Южной Европы и Египта. Аисты имеют хороший вкус и зимуют, в том числе, около Шарм-эль-Шейха.

Еще один птичий звук - клокот - послышался недавно в природном заказнике Озера. Сотрудники Гродненского зоопарка отпустили на свободу ястреба-тетерева. Птица попала в плен к местным жителям. После медицинского осмотра хищника отвезли за город и позволили ему самостоятельно выбрать себе новое гнездо.

Птичьи истории продолжили школьники и студенты во время экологической акции "Прилетайте в Беларусь". Кроме уборки территории будущего городского парка, молодежь смастерила, раскрасила и повесила новые скворечники. Организаторы шутят, что благодаря красно-зеленому орнаменту птицы не перепутают направление.

И наконец, самые милые видеокадры из Гродно. В ландшафтном парке Румлево местные жители разбаловали белок - рыжие гости настолько привыкли к угощениям, что в конкретное время даже спускаются с деревьев на дорожки. Между прочим, белки из парка - настоящие гурманы, их любимое лакомство - грецкие орехи и фундук.