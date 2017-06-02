3 Июня 2017 15:42

Могилевчан начали знакомить с историей города в общественном транспорте. С Могилева начался международный крестный ход. А еще местный зоосад открыл летний сезон с новыми обитателями. Среди них четыре новорожденных зубренка. Об интересных новостях дайджест событий восточного региона.

Рассказывает Андрей Ястребов. В Могилеве начали знакомить с историей города через аудиоролики в общественном транспорте. Все они начинаются со слов "Знаете ли вы, что…". За основу взяты интересные и малоизвестные факты. Например, что местный житель Николай Судиловский был первым президентом Гавайских островов, или что самый большой клад золотых монет в Беларуси найден именно в Могилеве - в глиняном жбане - 466 дукатов. Пассажирам нравится.

В Могилеве стартовал международный крестный ход. Он проходит по маршруту Могилев - Витебск - Великие Луки - Псков. Событие приурочили к столетию начала подвигов новомучеников и верующих церкви русской. Паломникам предстоит пройти более полутысячи километров. Во время остановок они будут проводить богослужения. Перед началом крестного хода епископ Могилевский и Мстиславский Сафроний и священники отслужили молебен в храме царских мучеников. Планируется, что завершится крестный ход в Пскове 5 июля.

Могилевский зоосад пополнился десятком новых обитателей. Среди них новорожденный муфлон и четыре зубренка, а также молодая лосиха. Ее подобрали егери Любанского района и передали местным специалистам. Назвали Машкой. Здесь она окрепла и стала на ноги. Сейчас в рационе животного ветки рябины и осины, а также обязательно витамины и молоко.

К тому же специалисты зоосада взялись растить редкого для Беларуси орла-могильника, которого в обессиленном состоянии возле деревни Вишов, что под Могилевом, нашли школьники. На этих кадрах птицу окольцовывают. В будущем это поможет следить за ней в дикой природе. Присоединился зоосад и к новомодной тенденции - начал трасляцыю онлайн в интернете. Сейчас на всех континентах мира круглосуточно можно наблюдать за поведением зубров и их четырех зубрят.