Дайджест событий Витебской области

28 Января 2017 15:32

В Витебске настоящее событие для поклонников авангарда - вышел новый выпуск "Шагаловского сборника". Доклады исследователей творчества Марка Шагала.

Кстати, имя Марк - сегодня популярное у молодых родителей Витебска. Тем не менее, лидерство у мальчиков, по статистике ЗАГС, все-таки держат Артем и Даниил. Девочек чаще называют Полина и София. Некоторые детям дают экзотические или древние имена. Шарлотта, Доминик, Назарий.

Еще одно интересное событие в Витебской области. Фольклористы на неделе женили Терешку. Это аутентичная обрядовая игра и сохранилась только на севере Беларуси. Наш корреспондент Ольга Масловская присоединилась к шуточной свадьбе.

Танцы, музыка и пение. В доме - женитьба. Шуточная. Молодежь из округи собирается вместе, чтобы провести долгий январский вечер. А в игре присмотреть себе пару. Бывает, что и на всю жизнь.

Сценарий игры не менялся много веков. Проходила она раз в год - зимой. В большом доме собиралась молодежь. Комнаты украшали. Начинается игра с песен и танцев. В это время юноши и девушки присматриваются друг к другу.

Из более авторитетных и уважаемых людей выбирали отца и мать. Они и соединяли молодых в пары. Андрей и Светлана впервые благословляют молодых. Говорят, что хоть женитьба и не настоящая, все равно волнуются.

Сегодня Терешку женят и в Витебске, и в Глубокском районе, но в живой традиции обряд сохранился только на Лепельщине. Про Терешку здесь не забывали никогда.

Тем, кого женили, надо пройти через шуточные испытания. Играют в ручеек, фанты, поцелуй. Конечно, танцуют - краковяк, барыню, коробочку, лявониху.

Кто такой Терешка и почему его женят, точно не знают даже участники игры. Предполагается, что это древний опекун молодых пар. Для наших предков Женитьба Терешки была не просто веселой игрой. Считалось, что шуточная свадьба ничто другое, как репетиция настоящей.

Кстати, игра является историко-культурной ценностью Беларуси. А чтобы принять участие в обряде, который, можно сказать, гарантирует долгую и счастливую жизнь в браке, на север Беларуси приезжают даже из-за границы.