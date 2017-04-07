Дайджест событий Могилевской области

8 Апреля 2017 15:37

Могилев к празднику города раскрасят. Настенную живопись начнут наносить уже в апреле. Управление архитектуры в скором времени познакомит горожан с эскизами, а раскраской займутся профессиональные художники-оформители. Одна из главных тем настенной живописи - история города, которая оживет на фасадах домов центральных улиц. Однако не только подготовкой к 750-летию отмечены будни Могилева. Дайджест событий - в следующем сюжете.

Строить дома при помощи 3D-принтеров вслед за Китаем скоро будет возможно и в Могилеве. В этом уверены студенты и преподаватели Белорусско-российского университета. Здесь начал работать центр инженерной графики и 3D-моделирования. Изделия любой степени сложности теперь можно разработать и представить в качестве объемной картинки. Покрутить и рассмотреть в мелочах будущие детали машин или станков можно на экране компьютера.

Почти 1,5 тысячи парней от Могилевской области пополнят в этом году ряды Вооруженных сил Беларуси. Во время весенней призывной кампании в военкоматах ажиотаж. Приписку к участкам проходят 16-летние юноши. Медосмотр для призывников и тех, кто в этом году поступает в Военную академию. Результаты предыдущей кампании показали, что половина из парней годна к службе в спецназе и воздушных войсках.

Разрезать металл под водой, разминировать местность и организовать эвакуацию. Военнослужащие белорусской армии проходят обучение в единственном в нашей стране подразделении, где готовят военных водолазов, - в воинской части в Пашкове под Могилевом.

Теперь у каждого из них не менее 20 часов опыта работы под водой с амуницией, которая весит более 50 килограммов. Мастерство этих специалистов - залог успеха при выполнении боевых задач. Даже когда под водой почти ничего не видно.

Молодежный театр эстрады отправился в экспедицию по стране. Первая остановка - Могилев. Ищут новые звезды, которые имеют шанс взойти на музыкальный олимп. В каждом городе к звездной россыпи известных белорусских исполнителей на концертах присоединятся местные артисты. После завершения экспедиции в столице пройдет гала-концерт. Среди участников и артист Молодежного театра эстрады Ян Маерс, известный зрителям по шоу "Голос".