15 Апреля 2017 15:28

В Могилевской области к посевной присоединилась сельхозавиация. Также регион организовал консультации по скайпу для людей с проблемами слуха, а местный зоосад пополнился удивительным экземпляром, родина которого - Тибет. Дайджест событий Могилевского региона.

Собрать в этом году 1 миллион 300 тысяч тонн зерна - задача для аграриев Могилевской области. Однако чтобы получить такой весомый каравай, надо сначала в срок и качественно провести посевную. Задействованы 170 тысяч гектаров: яровые лягут в землю вовремя, заверяют агрономы. Поддерживают надежду на будущий урожай и озимые. Теперь главная задача - подкормить их удобрениями. Авиация хозяйств в помощь. Ежедневно над полями региона кружат настоящие раритеты - желто-голубые Аны, каждый из них делает по 36 рейсов. Конечно, это недешево. Однако, например, в хозяйстве "Заря" Могилевского района без авиации в прошлом году не получили бы такую хорошую урожайность - 62 центнера с гектара.

Новую услугу начали оказывать в центре социального обслуживания населения Ленинского района Могилева - консультация людей с нарушениями слуха. Теперь сообщить о своей проблеме и получить оперативную помощь они могут онлайн - через скайп. Достаточно связаться со специалистом центра, который владеет языком жестов. Она и врача домой вызывает, и коммунальников.

У Климовичей теперь есть свой ключ от города. Выплавили его из других ключей, которые собирали всем районом. В общественных местах поставили специальные контейнеры, куда каждый мог положить свой. Около 4 тысяч ключей весом почти 25 килограммов насобирали жители Климовичей. Пока ключ от города хранит краеведческий музей. Однако есть намерение установить его в местном парке.

Новый и экзотический житель поселился в Могилевском зоосаде - як по прозвищу Маруся. Ее обменяли на ланей в одной из частных бобруйских агроусадеб. Ареал поселения яков обычно - Северная Индия, Непал, Китай. Животное еще называют тибетской коровой и используют в качестве гужевого транспорта. Она хорошо идет на контакт с человеком.

Сейчас у Маруси насыщенный рацион - белый хлеб, зерно и мука. Скоро для новой экзотической жительницы начнут искать друга.