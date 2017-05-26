Дайджест событий Гомельской области

27 Мая 2017 15:17

Где в Беларуси можно увидеть маятник Фуко, как проходили мастер-классы известных мировых кардиохирургов и, правда ли, в Гомеле можно познакомиться со счастьем - наиболее интересные события региона - в обзоре Ольги Холодович.

Самый тяжелый в Беларуси и единственный в мире, который установлен в общеобразовательном учреждении. Маятник Фуко - инструмент, который демонстрирует суточное вращение Земли весом в 60 килограммов и длиной подвеса 12 с половиной метров - появился в одной из школ Гомеля. Математику и физику здесь изучают на углубленном уровне, поэтому маятник стал одним из средств наглядного обучения. Всего в мире около 30 маятников Фуко. Гомельская площадка доступна всем, кто интересуется космосом и астрономией.

Новые возможности в лечении болезней сердца обсудили ведущие кардиологи из Беларуси, России, Польши, Чехии, Хорватии. Научно-практическая конференция прошла в Гомельском областном клиническом кардиологическом центре. Кстати, здесь каждый год выполняют более 3 тысяч операций на сердце. В программе - круглый стол, обмен опытом и мастер-классы.

Около 34 тысяч школьников примут этим летом лагеря Гомельской области. Только в областном центре будут действовать более 260 пришкольных лагерей - военно-патриотические, туристско-краеведческие, спортивно-оздоровительные, социально-педагогические. Образовательные проекты будут реализовывать совместно с правоохранительными органами, специализированными спортивными учреждениями, общественными организациями и заведениями культуры.

"Знакомьтесь - это счастье!". Необычная выставка открылась в Гомеле. Для того чтобы ее посетить, не надо даже приобретать билет. 30 работ местного фотографа Янины Гришковой размещены прямо на заборе дворцово-паркового ансамбля. Автор предпочитает детскую, семейную, свадебную тему и считает, что настоящий фотоснимок тот, который хочется рассматривать долгое время с улыбкой на лице. Открытие фотовыставки приурочили к Международному дню защиты детей.