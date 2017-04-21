Дайджест событий Брестского региона

22 Апреля 2017 15:26

Рассказывает Виктория Потоня: Семь футов под килем! Пинские речники первыми в стране осуществили амбициозный проект - построили круизный теплоход. Уже в следующую субботу корабль примет на борт первых туристов. Путешествие протяженностью в полтысячи километров от Бреста до Мозыря будет длиться 8 дней по системе "все включено". Туристов ждут не только водные прогулки по припятскому Полесью, но и разнообразная экскурсионная программа на суше. Планируется 10 остановок. Уровень комфортности определяется апартаментами. Самые дорогие - две каюты класса люкс, оформленные в этническом стиле.

Как оперативно заменить поврежденную опору, потушить пожар во время аварии на линиях электропередачи и помочь пострадавшему от удара током. Под Брестом за звание лучшего в профессии боролись энергетики области. Соревнования ежегодные, но проводятся среди разных бригад. В этом году мастерство демонстрировали электромонтеры. Победитель примет участие в республиканском этапе, который пройдет в июне в Витебске.

Жители деревень около Беловежской пущи играли в хоккей еще пять веков назад. Клюшки изготавливали из можжевельника, а шайбу и коньки – из твердых пород деревьев. Два раритетных экспоната, которым более столетия, хранятся в национальном парке, в музее народного быта и древних ремесел. Найдены они были 4 года назад во время этнографической экспедиции по окружающим деревням. Один из коньков был передан сотрудникам Федерации хоккея Беларуси. Его уже в мае представят в Кельне, на конгрессе Международной федерации хоккея.

Как поднять на дерево борть сто килограммов? Что происходит в улье? И в чем настоящее мастерство бортников? Ответы на эти вопросы можно найти на выставке польского фотографа Кшиштофа Хейке в Бресте. Он фотографировал последних бортников Полесья в течение 10 лет. Уникальные фотоснимки отражают сложность фактически забытого ремесла и открывают тайны природы.