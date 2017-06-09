Дайджест событий Брестского района

10 Июня 2017 15:44

Проблему очищения сточных вод в Бресте помогут решить европейские специалисты. На месте строительства нового аэротенка произошла торжественная закладка капсулы. Ученые Полесского аграрно-экологического института нашли альтернативу кукурузе, а любители-гребцы из разных уголков страны приняли участие в туристическом фестивале "Мотольская регата".

Подробности в нашем дайджесте. В Бресте реконструируют очистительные постройки. Реализовать масштабный проект взялись чешские специалисты. Начало работ ознаменовала закладка символической капсулы на строительной площадке. Сточные воды города попадают в Западный Буг, а затем через Вислу в Балтийское море. Поэтому решение экологической проблемы требует международного сотрудничества. Финансируется проект за счет европейских банков и фондов. Кроме реконструированных старых построек, к 2019 году здесь появятся новые аэротенк и два вторичных отстойника.

Ученые Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси нашли альтернативу кукурузе. Пятый год специалисты проводят эксперимент и наблюдают за сильфией пронзеннолистой. В Брестской области под эту культуру отведено почти 20 гектаров земли на разных почвах. Ученые сейчас отрабатывают технологию выращивания сильфии. Это многолетнее растение не боится заморозков и засухи.

Более 20 команд из Беларуси и Украины вели напряженную борьбу за звание лучшего любителя-гребца во время водного фестиваля "Мотольская регата". Между собой соревновались экипажи на байдарках и каноэ. Причем как в одиночном, так и в командном зачетах. За два дня участники экстремального соревнования преодолели почти 50 километров по Ясельде, а также смогли насладиться полесскими пейзажами.