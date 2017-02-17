Дайджест региональных новостей

18 Февраля 2017 15:25

Встреча с Барбарой Радзивилл - королевой Польши, Николаем Христофором Радзивиллом (Сироткой) - основателем Несвижской резиденции и с многими знатными представителями нашей общей истории. Национальный художественный музей представляет проект "Радзивиллы: судьбы страны и рода". Впервые в Беларуси представлены произведения искусства из личной коллекции князя Матея Радзивилла, потомка знаменитого рода. Портреты-миниатюры, около двух десятков медалей, цветные гравюры, литографии, родословное древо Радзивиллов, уникальные слуцкие пояса и шляхетская шелковая ткань, которая использовалась для оформления магнатских резиденций.

Юмор, смесь русского и итальянского языков и тайна театрального закулисья. На сцене Гродненского драматического театра поставили оперу итальянца Гаэтано Доницетти. На счету этого знаменитого жителя Бергамо более 70 произведений - от серьезных и даже религиозных до комедийных и лирических. Премьерный показ оперы "Пускай живет мама!" к гродненским любителям привезли артисты Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. А необычность этой постановки в том, что зрителю позволяют заглянуть за кулисы и понаблюдать за подготовкой актеров перед выходом на сцену.

Как изменялись технологии и мода на предметы домашнего быта - хорошо демонстрирует выставка в одной из библиотек Бреста. Здесь представлено более 80 моделей утюгов трех эпох. Некогда эти вещи были показателем благополучия, а сейчас стали музейными экспонатами. Аутентичные из дерева, на углях, газовые, латунные, миниатюрные - для манжетов и воротников, грубые - для глажения шинелей. На выставке и стародавние самовары, чайники, весы. Некоторые экземпляры мастерски украшены и в рабочем состоянии. Все предметы из частных коллекций.

Тропический цибиантус, луговой чай и растения, собранные до Второй мировой, можно увидеть в гербарии Минского ботанического сада. Там собрана коллекция из 30 тысяч образцов флоры не только Беларуси, но России, Украины, Таджикистана, Алтайских гор. Каждый гербарный лист как отдельный документ с уникальной информацией. В такой коллекции можно сравнивать внешний вид растений с разницей в 70 лет. Этот гербарий входит в тройку лучших коллекций растений Беларуси.