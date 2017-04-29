Дайджест новостей Гомеля

29 Апреля 2017 15:25

Какие легенды собирают в Гомеле к восьмисотпятидесятипятилетию города, как студенты из Беларуси и России боролись за победу в психологической олимпиаде и кто стал спасателем года в Гомельской области? Наиболее интересные события региона - у Ольги Холодович.

Они не являются спасателями по профессии, но не раздумывая приходят на помощь людям. В Гомельской области подвели итоги конкурса "Спасатель года". Среди победителей - 5 человек. Кто-то спас из горящего дома своих соседей, кто-то вовремя пришел на помощь ребенку и его отцу, которые тонули. По словам самих спасателей, в такие моменты не думаешь об опасности, думаешь только о том, как помочь человеку.

Онлайн-тесты, психолого-педагогические сказки и театрализованные постановки. Студенты высших учебных заведений из Беларуси и России приняли участие в психологической олимпиаде, которая прошла в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. За победу боролись 20 команд. Лучшими стали гомельчане. Кстати, кроме студентов в олимпиаде участвовали и школьники. Это старшеклассники, которые планируют изучать психологию в высших учебных заведениях.

Музей истории Гомеля ищет городские легенды. Акция по собиранию фольклора приурочена к восьмисотпятидесятипятилетию областного центра, которое будут праздновать в этом году. Самые интересные предания опубликуют на сайте музея, а со временем они могут стать предметом научных исследований и пополнят список нематериального наследия города.