Дайджест наиболее интересных событий Могилева

28 Января 2017 15:28

В Могилеве впервые провели детскую эндоскопическую операцию на пазухах. Московский режиссер оживил на могилевской сцене "Сказки старого Арбата". А у местных историков появилась возможность определить, как выглядели утраченные во время войны храмы и здания. Андрей Ястребов - с дайджестом наиболее интересных событий нашего восточного региона.

Маленькие жители Могилева будут дышать легче. Хирурги освоили новый эндоскопический метод и впервые провели операцию на пазухах носа без единого надреза. Пациентом, которому сделали такую операцию, стал 14-летний мальчик.

В Могилевском драматическом театре - премьера. Спектакль "Сказки старого Арбата" по пьесе Алексея Арбузова. Ностальгическая комедия - так назвал постановку режиссер Александр Дольников. Он живет и работает в Москве, но с Могилевом мастера много что связывает. Еще в 80-е он возглавлял труппу этого театра. История, которая ожила на белорусской сцене, про кукольника. По сценарию, одна из кукол становится человеком и наполняет жизнь автора смыслом.

Как выглядел Могилев во время войны? Ответ на вопрос можно найти на выставке - это совместный проект музея истории Могилева и коллекционера из Германии Олега Лисовского. На старых фотоснимках - изображения города во время фашистской оккупации с 1941-го по 1944-й год. Храмы, дома, общественные постройки, которые позже будут утрачены навсегда. По фотоэкспонатам можно проследить и хронологию самой большой трагедии в судьбе города - "могилевского цунами", когда прорвало дамбу и волной в десять метров смыло часть города.

В Могилевском зоосаду новый житель. Лось по прозвищу Добрый переехал из Березинского заповедника. Ему всего 8 месяцев. Пока новосел адаптируется на новом месте, к нему уже очередь из посетителей. Перевели на новый, усиленный, режим и кухню зоосада. Ведь Добрый любит хорошо поесть - 20 или 30 килограммов веток в день.