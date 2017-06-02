Дайджест культурных событий

3 Июня 2017 15:47

Подробности - в нашем культурном дайджесте.

Национальный художественный музей Беларуси представит мировые шедевры из Италии. Совместный проект приурочен к 25-летию дипломатических отношений между странами. Экспозиция организована в рамках программы в Год итальянской культуры в Беларуси. Ее идея - диалог между представителями итальянского авангардного движения, который распространился в начале прошлого столетия в Восточную Европу, включая белорусских мастеров. Оригиналы Джерардо Доттори приехали из итальянского города Перуджи - музея "Палаццо делла Пена".

130 лет - 130 шедевров. В Витебске открылась выставка графических работ Марка Шагала. В июле мир отметит юбилейную дату - 130 лет со дня рождения мастера. В родном городе художника по случаю торжеств впервые за многие годы экспонируют полный сбор графических иллюстраций, выполненных Шагалом к произведению Гоголя "Мертвые души". В комплекте 96 офортов, и таких собраний на постсоветском пространстве всего четыре. На выставке представлен также самый первый графический опыт мастера - офорт "Бабушка", выполненный к автобиографической книге "Моя жизнь", и отпечаток, выполненный незадолго до смерти. Он называется "К иному миру". Все представленные работы в разное время были подарены музею Шагала в Витебске потомками художника и меценатами.

Выставка стародавней звукозаписывающей техники "Говорящие машины" из частной коллекции Игоря Борисевича открылась в центральной части Гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей. Здесь можно увидеть более 70-ти экспонатов: фонограф, граммофоны, патефоны конца XIX - начала XX веков. Самые большие экземпляры - концертные граммофоны. Их ставили на паркет в бальных залах, а самый маленький - портативный карманный граммофон. Кроме техники, представлены звуконосители - восковые цилиндры и грампластинки.

Собранные коллекционером ранние экспонаты - фонограф Томаса Эдисона - датированные 1898 и 1900 годом. С именем этого изобретателя связывают начало истории звукозаписывающих носителей, которая ведет свой отсчет с 1877 года. Посетители выставки могут не только увидеть, но и услышать волшебные голоса "говорящих машин".