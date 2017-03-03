Дайджест культурных событий

4 Марта 2017 15:27

Совместный концерт могилевского оркестра и венесуэльского дирижера, мастер-класс от победителя "Евровидения" Александра Рыбака в Гомеле, и мода с акцентом на экологичность. Подробности в нашем дайджесте.

Результат плодотворной дружбы, которой не один год. Весенний музыкальный подарок жителям Могилева преподнесли известный венесуэльский дирижер Херардо Эстрадо и симфонический оркестр Могилевской городской капеллы. В мартовском совместном концерте прозвучали произведения знаменитых композиторов - "Академическая торжественная увертюра" немецкого композитора-романтика Иоганнеса Брамса, произведения бразильского классика Эйтора Вило-Лобаса, и знаменитая Пятая симфония Бетховена.

Мастер-класс от победителя "Евровидения". Александр Рыбак встретился с юными скрипачами в Гомеле. Послушать профессиональные советы и продемонстрировать свои способности пришли учащиеся почти из всех музыкальных школ города, в возрасте от четырех до четырнадцати лет. И, конечно, вместе с Александром Рыбаком дети исполнили композицию, которая принесла нашему земляку победу в международном конкурсе в 2009 году.

Не бальными едиными. В Беларуси набирают популярность ирландские танцы. Только в Минске более семи соответствующих танцевальных школ. Их воспитанники учатся сольным, групповым танцам, традиционному ирландскому степу. Уже сформировалась и группа танцоров-профессионалов, которые демонстрируют свое мастерство на республиканских и международных соревнованиях.

Мода с акцентом на практичность и экологичность... Новую коллекцию одежды из натуральных тканей "Дерево жизни" продемонстрировала в Национальном историческом музее белоруский дизайнер Надежда Химдиат. Все платья сделаны изо льна, хлопка, шерсти, кожи и меха. Автор использует ажурное вязание, роспись по ткани в технике батик, вышивку белорусских орнаментов.

Проект "Дерево жизни" дополняет фотовернисаж, где по случаю весенних праздников представлены женские образы. Представительницы разных творческих профессий - балерины, писательницы, телеведущие... Среди них и моя коллега - Лариса Гулякевич.