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Дайджест культурных событий
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1 Апреля 2017 15:30

Дайджест культурных событий

Хрустальные награды лучшим актерам, перформансы от школьников и уникальная коллекция из миниатюрных книг. Подробности в нашем дайджесте.

Во Всемирный день театра в торжественной обстановке вручили приз "Хрустальная Павлинка". В истории современного белорусского театра его в разные годы получали Стефания Станюта, Ростислав Янковский, Валерий Раевский, Наталия Гайда… В этом году главной награды театральных профсоюзов удостоены народная артистка СССР, оперная прима Тамара Нижникова и актер Белорусского театра юного зрителя Борис Борисенок. Наградой для молодых - "Хрустальным цветком" - за яркий дебют отмечены сразу два актера - вокалистка Белорусского музыкального театра Ольга Железкая и артист драмтеатра имени Горького Павел Евтушенко. "Хрустальную звезду", которая адресуется яркой личности, получил актер Валерий Шушкевич также из театра Горького. А "Хрустальный ангелок" - главная награда кукольников - досталась актеру белорусского театра "Лялька" Олегу Рихтеру из Витебска.

Гала-концерт победителей республиканского конкурса детского творчества прошел в столице. Он объединил несколько сотен одаренных школьников из всей страны. Хореографические перформансы, инструментальные и вокальные номера, а также театральные зарисовки и модные показы. Свои творческие способности участники демонстрировали в шести номинациях. А во время финала показали свои лучшие номера.

Уникальная коллекция более чем из 300 миниатюрных книг. В Троицком предместье работает выставка "Книга и культура", посвященная 500-летию белорусского книгопечатания. Здесь представлены книги по философии, истории, произведения мировых классиков, духовная литература, а также лучшие книги, выданные в Беларуси за последние 50 лет. Создание миниатюрных книг является особым видом искусства. В нашей стране к таким относят книги, формат которых не превышает 100х100 мм.


  

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