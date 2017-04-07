Дайджест культурных событий

8 Апреля 2017 15:41

Совместный проект по исследованию духовного наследия Беларуси... Оригиналы документов одного из самых древних монастырей - слуцкого Свято-Троицкого - представлены в Национальном историческом музее. Благодаря сотрудничеству музея с Национальным историческим архивом удалось обработать и оцифровать более тысячи раритетных документов, по которым можно проследить жизнь нашей страны вплоть до начала 20-го столетия. Самые ценные из них представлены на экспозиции вместе со старопечатными книгами, иконами и фотоматериалами.

На сцене Купаловского театра премьера - пьеса "Войцек" немецкого драматурга Бюхнера. Сюжет взят со страниц газет, где в 1836 году широко обсуждали историю простого солдата Иоганна Христиана Войцека, который был публично казнен в Лейпциге за убийство на почве ревности. Незаконченная немецкая трагедия на камерной сцене восстала в ярких акцентах. Розовый череп, фуражки в стразах, меховые накидки. Сопровождать столичного "Войцека" будет исключительно живое звучание и много танцевальных зарисовок.

Гран-при VII Международного фестиваля современного танца "Сделай шаг вперед" удостоен коллектив Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Итоги престижного танцевального соревнования подвели в Витебске. В этом году фестиваль собрал на одной площадке танцоров-любителей из Беларуси, России и Украины. Все они - студенты самых разных высших учебных заведений - будущие медики, экономисты, инженеры. Кроме танцевальных баттлов, участникам запомнятся разнообразные творческие встречи, а также уроки мастерства от профессиональных танцоров.