Дайджест культурных новостей

4 Февраля 2017 15:30

Полацк

Смелый творческий эксперимент в Полоцкой художественной галерее под названием "Шедевр за час" дал начало новой выставке. В экспозиции - более 20 копий знаменитых картин. Все они выполнены любителями. Во время проекта все желающие пробовали себя в роли художника. При этом рисовать копию позволялось с любого оригинального полотна, представленного на выставке. Наибольший интерес у участников проекта вызвала коллекция изобразительного искусства Беларуси 20-го столетия.

Гомель

С долей иронии, закрытыми глазами и большой настойчивостью. Так актеры Гомельского театра кукол презентовали необычную премьеру. На этот раз зрителями стали взрослые. Спектакль "Плих и Плюх" рассказывает о выходках двух щенков и их владельцев - братьев Пауля и Петера. Комедия с элементами черного юмора по одноименному произведению Вильгельма Буша, которого считают одним из родоначальников комиксов, произвела настоящий фурор среди гомельской публики.

Брест

Опытные художники и воспитанники городской детской школы изобразительного искусства Бреста начали цикл выставок графических работ. Первая экспозиция под названием "В поисках истоков" посвящена древнему Берестью и истории Беларуси. Все работы созданы во время пленэра на базе эстампной мастерской. И выполнены в технике печатной графики, которая напоминает отделку книг в эпоху Средневековья.

Минск

Идеи и чувства через танец... Фестиваль современной хореографии "Теплообмен" в столице объединил танцевальные направления нового формата. В творческих этюдах - мастерство десятков артистов из разных городов страны. Одновременно и мастер-классы по контактной импровизации и контемпорари-дэнс.