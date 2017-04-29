Дайджест культурных новостей

29 Апреля 2017 15:33

Экспонаты из шведского музея - в Мирском замке, чеховский "Вишневый сад" - на пуантах и миниатюрная живопись Армении - в минской гимназии.

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Уникальная международная выставка "Беларусь в Северных войнах середины 17 - начала 18 веков" открылась в Радзивилловской резиденции в Мире. Редкие экспонаты 300-летней давности из музеев Швеции, Литвы и Беларуси показывают историю Северных войн через гравированные портреты, планы и карты, медали и монеты, военные артефакты и бытовые вещи. Среди экспонатов выставки - оригинальные военные хоругви, привезенные из музея армии Стокгольма. Особое место занимает четырехметровая хоругвь гетмана Криштофа Радзивилла с изображением княжеского герба.

"Вишневый сад" на пуантах ... В белорусской столице танцуют Чехова. Премьера классической пьесы в пластике прошла в музыкальном театре. Новая постановка - дипломная работа выпускника Академии музыки Сергея Микеля - студента класса народного артиста СССР, балетмейстера Валентина Елизарьева. Кстати, в премьерном спектакле задействована вся балетная труппа музыкального.

Библейские сюжеты в трех десятках миниатюр. В столичной гимназии №39 открылась выставка, посвященная искусству Армении. Вернисаж из отрывков Евангелия создавали дети. Самому юному художнику из Армении - 9 лет. На листах - изображения Иисуса Христа, его учеников и Святого семейства, а также переплетение будто витражных узоров и геометрических символов. Каждый элемент и цвет на картинах имеют сакральное значение и относятся к разным направлениям и школам национальной миниатюрной живописи Армении.