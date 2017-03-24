Дайджест культурных новостей

25 Марта 2017 15:29

Тридцать творческих проектов и полторы тысячи участников. В Минске проходит фестиваль искусств "Арт-мажор". Во время концертов и выставок свои таланты демонстрируют студенты Государственного университета культуры. На разных столичных площадках представлены как народные виды искусства, так и современные направления. Завершится фестиваль только в июне. А 27 марта в рамках фестиваля отметят Международный день театра.

Ирина Громович, декан Белорусского государственного университета культуры и искусств:

“Фестиваль юбилейный. Нашему фестивалю 25 лет. Это праздник молодости, это праздник музыки, песни, хореографии. Будут представлены много жанров нашего музыкального искусства. Студенты нашего фестиваля покажут себя в песне народной, академической, они будут читать, рассказывать…”.

Премьера в Белорусском театре кукол - без кукол... Спектакль "Пансион "Бельведер" в жанре "горькой комедии" представляет итальянский режиссер Маттео Спьяцци. Для него это уже третья постановка в Беларуси - два спектакля с успехом идут в столичном театре Горького. Сюжет разворачивается в пансионе для престарелых. Играют спектакль в открытую - актеры не спрятаны от зрителей ширмой или каким-нибудь другим объектом. Единственное, лица артистов закрыты театральными масками. Кстати, сюжет "Пансиона "Бельведер" режиссер не одолжил у литераторов – придумал вместе с труппой.

Маттео Спьяцци, режиссер, Италия:

"На итальянском языке бельведер означает "панорамная площадка", место, с которого вы можете полюбоваться на красивый пейзаж. В нашем спектакле вы увидите непривычный взгляд на жизнь, на пенсионеров в несколько ироничной манере".

Фуги, сонаты и токкаты Иоганна Баха на стародавнем органе из Германии. Молодой российский музыкант открыл новый сезон концертов классической музыки в Гродненской кирке. Кстати, концертная программа на текущий год уже расписана - каждый месяц - новые исполнители из Беларуси, России, Франции, Германии, а также других европейских стран. Многих, признаются музыкальные эксперты, привлекает возможность поиграть именно на гродненском органе - набор регистров инструмента позволяет исполнять музыку абсолютно всех жанров.